Milazzo, auto si schianta contro un muro: cinque ragazzi in ospedale

L'impatto nella notte

MILAZZO (MESSINA) – Tragedia sfiorata nella notte a Milazzo in via Gramsci. Un’auto, una Mercedes Glc, con a bordo cinque giovani, intorno alle 4 è uscita di strada colpendo il cassonetto dell’olio esausto e un palo dell’illuminazione.

Gli occupanti della vettura sono stati portati all’ospedale Fogliani di Milazzo, mentre per una ragazza si è reso necessario il trasporto al Policlinico di Messina, la giovane è vigile nonostante alcune fratture facciali. In corso le indagini per stabilire la dinamica.

Sul posto i mezzi di soccorso del 118, i vigili del fuoco, che si trovano a pochi passi dal luogo dell’incidente, e i carabinieri.