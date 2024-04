Milazzo, il terreno veniva usato come discarica abusiva: denunciato VIDEO

All'interno erano presenti materiali di demolizione e non solo

MILAZZO (MESSINA) – La guardia di finanza a ha sequestrato un’area a Milazzo a ridosso dell’alveo del torrente Mela, adibita a discarica abusiva.

Nel corso dell’intervento, condotto in collaborazione con i funzionari dell’Arpa, sono stati trovati all’interno di un terreno in uso ad una società, ammassi di materiale da risulta proveniente dalle demolizioni e lavorazioni del manto stradale, in particolare granulato di conglomerato bituminoso.

I militari hanno accertato che l’area era destinata allo stoccaggio ed al deposito illecito di rifiuti, in violazione della normativa. I finanzieri hanno denunciato il titolare della società proprietaria del terreno.