 Minacce all'autista del bus, il presidente dell'Amat scrive al prefetto
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Minacce all’autista del bus, il presidente dell’Amat scrive al prefetto

"Non possiamo più andare avanti così, questa volta si è superato il limite"
PALERMO
di
1 min di lettura

PALERMO – “Non possiamo più andare avanti così dopo la sassaiola avevamo addirittura potenziato la linea che collega San Filippo Neri alla città. Adesso però basta. Serve maggiore sicurezza e controllo”. Giuseppe Mistretta, presidente dell’azienda trasporti di Palermo Amat, ha scritto al prefetto di Palermo dopo l’ennesima aggressione ad un autista.

“Questa volta si è superato davvero il limite”, dice il presidente. Mistretta parlerà anche con il sindaco Roberto Lagalla per stabilire nuovi provvedimenti.

Ieri due ragazzini a bordo di uno scooter elettrico hanno bloccato l’autista della linea 619 che stava per entrare allo Zen 2. I due gli hanno puntato la pistola e gli hanno detto “Devi stare fermo. Da qui non si passa”, come raccontano alcuni colleghi dell’autista ancora scosso per quanto successo. Adesso i colleghi hanno paura a proseguire il servizio e hanno chiesto attraverso i sindacati maggiori garanzie.

Intanto nella chiesa dello Zen, sempre nella giornata di ieri, si sono verificati altri colpi di pistola contro la chiesa. 

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI