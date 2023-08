Ministero dei Trasporti, taxi gratis per chi alza il gomito in discoteca

Si tratta di un progetto sperimentale che per ora riguarda 6 locali notturni in Italia

ROMA – Arriva il taxi gratis per chi alza il gomito dopo una serata in discoteca. Contro le stragi del sabato sera il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini spinge sul fronte della sicurezza e gioca un’altra carta: un’auto bianca gratuita per portare a casa chi non è in condizione di guidare.

Si tratta di un progetto sperimentale che per ora riguarda sei locali notturni rilevanti, individuati sul territorio nazionale e per il periodo che va da agosto a metà settembre. All’esito della sperimentazione si potrà poi valutare la bontà del progetto ed eventualmente studiarne la fattibilità a regime. Queste le sei discoteche coinvolte: discoteca Mascara All Music – Mantova; Il Muretto – Jesolo Lido (Venezia); Praja – Gallipoli (Lecce); Baia Imperiale – Gabicce Mare (Pesaro – Urbino); Naki Discoteca – Pavia; La Capannina – Castiglione della Pescaia, Grosseto.

Il Consiglio dei Ministri ha inoltre approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo che recepisce una direttiva europea in materia di rc auto e prevede un obbligo specifico per i veicoli elettrici leggeri, tra cui i monopattini.