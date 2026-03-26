 Misterbianco, picchia la compagna: la figlia minorenne lo fa arrestare
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Minorenne chiama il 112: venite, papà picchia la mamma: arrestato

Misterbianco
L'intervento dei carabinieri
PROVINCIA DI CATANIA
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1 min di lettura

CATANIA – Carabinieri della Tenenza di Misterbianco, al termine di in intervento per un episodio di violenza domestica, hanno arrestato un 44enne, per gravi e reiterati maltrattamenti e lesioni sulla compagna. A chiedere aiuto, con una telefonata al 112, è stata figlia minorenne della coppia: “Venite presto, papà sta picchiando la mamma”.

Militari dell’Arma hanno trovato in casa il padre, in evidente stato di ebbrezza alcolica, che aveva colpito con un calcio a un braccio la compagna, che è stata accompagnata dal 118 in ospedale. Poi la donna ha deciso di denunciare i costanti maltrattamenti da parte del compagno che sarebbero andati avanti da 18 anni nel corso dei quali, in diverse occasioni, sarebbe stata vittima di condotte violente.

Dopo due episodi avvenuti a novembre e dicembre scorsi la donna sarebbe stata costretta per paura a riparare a casa di sua madre. 

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