 Minori stranieri, Asael: “Taglio dei trasferimenti, Regione intervenga”
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Minori stranieri, Asael: “Taglio dei trasferimenti, Regione intervenga”

Cocchiara: “Mancata copertura dei costi”
ENTI LOCALI
di
1 min di lettura

PALERMO – “Il taglio dei trasferimenti statali che finanziano l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, previsto da una circolare ministeriale, non solo mette a rischio i centri di accoglienza ma ha un gravissimo impatto sui bilanci dei comuni siciliani chiamati a scegliere se garantire i servizi o andare al dissesto”. Lo dice Matteo Cocchiara, presidente dell’Asael, associazione siciliana amministratori enti locali, che ha inviato una nota al presidente della Regione Renato Schifani, all’assessore alla Famiglia Nuccia Albano e a quello agli Enti locali Andrea Messina.

“Chiediamo al governo regionale di farsi portavoce, in sede di tavolo di monitoraggio nazionale, delle difficoltà dei comuni – continua Cocchiara -. E’ necessario reperire con urgenza le risorse necessaria a coprire i costi già sostenuti e a garantire il servizio, evitando di gravare sui bilanci degli enti locali”.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI