Minori, teatro e tribunale: ‘L’Isola dei Miracoli Segreti’

Il progetto dello Stabile.

Teatro e inclusione. Il teatro Stabile con il suo nuovo direttore, Luca De Fusco, firma un protocollo d’intesa con il Tribunale dei Minori, la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, il Comune etneo e l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni. Un percorso alternativo per i ragazzi segnalati all’autorità giudiziaria, una nuova strada, un cammino, che farà da interprete e traduttore a un nuovo percorso di vita. Presenti alla firma del protocollo d’intesa, in Sala Futura, il Presidente del Tribunale dei Minori etneo Roberto Di Bella, il Prefetto Maria Carmela Librizzi, l’assessore Barbara Mirabella e il direttore dello Stabile Luca De Fusco.

Un teatro, il teatro, come linguaggio liberatorio per abbattere distanze e creare una emancipazione da strade e percorsi che, in alcuni scenari, rischiano di risucchiare senza via d’uscita tanti ragazzi e le loro famiglie. È “l’Isola dei Miracoli Segreti” il progetto che parte da oggi in una vera e propria alleanza programmatica fortemente voluta e incoraggiata dal giudice Roberto Di Bella. “Dobbiamo fornire opportunità culturali a tanti ragazzi che vivono in condizioni di disagio e di degrado – dice il giudice Roberto Di Bella – dobbiamo ripristinare condizioni di uguaglianza sostanziale e dare opportunità per sottrarre, i ragazzi, a percorsi di devianza e alla criminalità organizzata”.

Questo protocollo si inserisce nel percorso “liberi di scegliere” che il giudice Di Bella ha fatto diventare un protocollo Governativo grazie alla sua attività nei territori di ‘ndrangheta e che ha consentito a decine di giovani e alle loro famiglie di guardare verso nuovi orizzonti di vita.

“Il teatro è un’arte sociale, quando non c’è pubblico in sala lo spettacolo non si fa – aggiunge il nuovo direttore Luca De Fusco – questo fa capire quanto il teatro sia “immerso” nella società. E quando, lui, il teatro riesce a lenire le sofferenza e a contribuire, anche se solo con un granello di sabbia, al bene dell’anima di chi lo fa diventa un valore doppio”. Il progetto “l’Isola dei Miracoli Segreti” è collaborato da DAF project, ideato e diretto da Angelo Campolo.