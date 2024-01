Sono intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco

MISILMERI (PALERMO) – Paura a Misilmeri, in provincia di Palermo. Un camion è andato a fuoco in pieno centro, in viale Europa, che è stata chiusa al traffico. È stato necessario l’intervento di tre mezzi dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

Cosa è successo

L’autista del camion, mentre stava percorrendo viale Europa, ha notato del fumo che fuoriusciva dalla parte anteriore del mezzo e, così, ha deciso di fermarsi. Poco dopo, il fumo è diventato fuoco (tanto alto da raggiungere il livello di alcune abitazioni).

Sono subito intervenuti alcuni negozianti presenti in zona, cercando di placare le fiamme con degli estintori che, però, non sono riusciti a migliorare la situazione. È servito quindi l’intervento di tre camion dei vigili del fuoco, che sono riusciti a fermare l’incendio.