MISTERBIANCO (CATANIA) – Si è svolta la conferenza stampa di presentazione della prima edizione di Expo Wild. La nuova manifestazione fieristica arricchisce il calendario degli eventi dedicati al mondo outdoor, alla natura, all’esplorazione e alle attività all’aria aperta. Si terrà nel polo fieristico SiciliaFiera, a Misterbianco dal 10 al 12 aprile 2026.

A illustrare contenuti, obiettivi e struttura della fiera sono stati gli organizzatori Rosario Pollerone e Francesco Basile, che hanno descritto Expo Wild come un progetto nato dalla volontà di creare un punto di riferimento nel settore, capace di unire esposizione, cultura, sport e divulgazione.

Basile: “Expo Wild promuove contatto autentico con l’ambiente”

Basile ha posto l’accento su come “Expo Wild ha l’obiettivo di promuovere un contatto autentico e consapevole con l’ambiente. Un appuntamento pensato per appassionati, famiglie e professionisti che vivono e rispettano la natura in tutte le sue forme. Durante la tre giorni proporremo un ricco programma di attività dedicate alla caccia, alla pesca. E ancora: alla vita all’aria aperta e al contatto diretto con la natura”.

“Saranno presenti espositori specializzati, workshop tematici, dimostrazioni pratiche e aree interattive per grandi e piccoli. Proprio in collaborazione con il CONI, verranno organizzate numerose attività sportive all’aperto. Pensate per avvicinare il pubblico, soprattutto i più giovani, a discipline che valorizzano il movimento, il benessere e la vita nella natura”.

“Expo Wild si impegna a valorizzare il territorio e a trasmettere alle nuove generazioni la passione per le attività all’aria aperta. Lo fa promuovendo un rapporto sano e diretto con la natura. Attraverso incontri e convegni dedicati, la manifestazione punta a diffondere la vera cultura del rispetto ambientale”.

“Benché si parli di caccia, pesca e vita all’aria aperta, la fiera vuole sfatare preconcetti e mostrare come gli appassionati di queste discipline siano spesso i primi tutori dell’ambiente. Un cacciatore non getterebbe mai una cicca accesa in un bosco. Un pescatore non abbandonerebbe plastica in mare. Un campeggiatore autentico non lascerebbe tracce del proprio passaggio. Sono persone profondamente legate alla natura. La amano e la rispettano e il nostro obiettivo è proprio quello di far sì che questi valori siano trasmessi a tutti i nostri visitatori”.

Rosario Pollerone, invece, ha illustrato nel dettaglio l’articolazione degli spazi della fiera, progettati per offrire ai visitatori un’esperienza immersiva tra stand tematici, dimostrazioni e aree dedicate alle attività pratiche. Ripercorrendo la nascita dell’idea, sottolineando come “Expo Wild scaturisca dall’esigenza di proporre un evento innovativo e inclusivo, che valorizzi la passione per il mondo wild e le sue molteplici declinazioni”.

Il sindaco Corsaro e il valore dell’evento

Hanno portato il loro contributo anche le istituzioni presenti. Il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, ha evidenziato il valore che una manifestazione di questa portata rappresenta per il territorio, sia in termini di attrattiva sia di ricadute economiche.

Invece, Rosario Alfino, presidente di Expo Mediterraneo, ha ribadito l’importanza della sinergia fra realtà fieristiche, sottolineando come Expo Wild si inserisca in un percorso di crescita e diversificazione dell’offerta espositiva regionale. Il responsabile provinciale CONI, Davide Bandieramonte, ha messo in luce il dialogo tra la fiera e il mondo sportivo, con particolare attenzione alle discipline outdoor e ai percorsi educativi rivolti ai più giovani.

Pogliese: “Progetto che valorizza il territorio”

Presente anche il senatore Salvo Pogliese, che ha espresso apprezzamento per un progetto capace di valorizzare il territorio e generare nuove opportunità. Attraverso le sue parole, è emersa l’importanza di sostenere iniziative fieristiche che puntano a diventare poli di riferimento per appassionati, operatori e famiglie.

Durante la conferenza è stato inoltre proiettato il video saluto di Antonino Di Cavolo, Presidente di SiciliaFiera, che ha accolto con entusiasmo la nascita di Expo Wild e la collaborazione con le realtà organizzative coinvolte.

Infine, sono intervenuti sul palco anche Antonio Salamanca, presidente del comitato tecnico scientifico, Ruggero Sgroi che ha illustrato il piano mediatico e Gaetano Di Muni, direttore Tiro a segno nazionale, che hanno espresso il proprio sostegno all’iniziativa, evidenziando il potenziale di crescita e la capacità della fiera di attrarre un pubblico eterogeneo.

Expo Wild si presenta come un appuntamento nuovo e dinamico,pensato per promuovere cultura, formazione, intrattenimento e passione per il mondo naturale. Un evento che punta a diventare un punto di riferimento regionale e nazionale per tutti gli appassionati del settore.