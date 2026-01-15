Modica, Minardo: il 26 giugno arrivano le Frecce Tricolori

L'annuncio del presidente della commissione Difesa alla Camera

MODICA – “Le Frecce Tricolori sorvoleranno Marina di Modica venerdì 26 giugno”: lo annuncia Nino Minardo, presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati e deputato di Forza Italia. Il sorvolo, disposto dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare nell’ambito delle attività operative e organizzative connesse a una manifestazione aerea nel Sud-Est della Sicilia, rappresenta un momento simbolico di vicinanza delle Forze Armate al territorio della provincia di Ragusa, dice Minardo.

“La tappa di Marina di Modica – prosegue- si aggiunge a quella già fissata a Noto per il 28 giugno, che segnerà per la prima volta nella storia della città barocca il sorvolo della pattuglia acrobatica nazionale”. “Desidero ringraziare – conclude il Presidente della Commissione Difesa di Montecitorio – il capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, il generale di squadra aerea Antonio Conserva, e tutta l’Aeronautica militare per l’attenzione e la disponibilità dimostrate verso il territorio e i cittadini”.