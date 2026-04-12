Mondello affollata e sporca, La Vardera e le polemiche social

Botta e risposta su Facebook

PALERMO- Mondello è affollata, col bel tempo e relativa sporcizia. Nasce la polemica sui social. Oggi il leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera, ha pubblicato questo post su Facebook: “Leggo alcuni, pochi, per fortuna commenti circa l’esplosione della stagione che ha portato centinaia di persone in spiaggia (ieri, ndr). Mi rivolgo ad alcuni commissionati da chi vuole continuare a dire: adesso sarà il caos ed è colpa di La Vardera, a loro rispondo, smontando tutte le fake news”.

I punti di La Vardera

La Vardera elenca sei punti. Scrive, tra l’altro: “La stagione è assolutamente al riparo grazie ai bandi della regione siciliana che prevederanno pezzi di spiaggia libera, con relativi lotti dati in gestione ai privati. L’incertezza di oggi ha una colpa che porta ad un signore il cui nome si legge Roberto Lagalla, sindaco di Palermo. La sua maggioranza da anni non approva il PUDM, la gestione e la pulizia della spiaggia dipendono dal Comune, attribuirmi colpe di ruoli che non ho è folle”.

La questione-Mondello

Come è noto, la prima sezione del Tar Palermo ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dalla società Mondello Immobiliare Italo-Belga contro il decreto di decadenza della concessione della spiaggia di Mondello.

Il provvedimento, firmato lo scorso 26 febbraio dall’assessore regionale al Territorio Giusi Savarino, era stato emesso sulla scorta di presunte gravi violazioni e inadempienze agli obblighi contrattuali.

La Vardera ha fatto una lunga campagna su Mondello e sulla concessione, mettendola al centro della sua azione, anche questo è noto. Lo scorso 28 febbraio ha organizzato una manifestazione sulla spiaggia con Massimo Giletti e Matteo Hallissey (nella foto un momento della giornata).