Decaduta la concessione alla Italo-Belga

PALERMO – “Una vittoria di tutti”, la definisce Ismaele La Vardera. Il deputato regionale di Controcorrente è tornato a Mondello all’indomani della decisione della Regione di allontanare la società Italo-Belga, facendo decadere la concessione per “gravi inadempienze”. Inevitabile la battaglia dei ricorsi.

La Vardera torno a Mondello

Nel frattempo La Vardera ha lanciato un appuntamento sui social: “Con Massimo Giletti e Matteo Hallissey, ci troveremo a Mondello. Invitiamo tutti i cittadini palermitani e siciliani e festeggiare con noi un risultato straordinario”. Giletti ha dato all’iniziativa di La Vardera una risonanza nazionale, Hallissey l’ha condivisa sin dal primo giorno, quando tentarono di piazzare un ombrellone fra i lettini dello stabilimento. Poi ci furono le denunce di infiltrazioni mafiose, le decisioni della prefettura e infine la decadenza.

La Vardera ora pensa al futuro: “Da lunedì chiederò un incontro con l’assessore e il sindaco di Palermo per comprendere cosa fare concretamente per tutelare i lavoratori perbene, e soprattutto la spiaggia in vista della stagione estiva alle porte”.

“Vogliamo regole, non siano per dire no ai privati, il nostro obiettivo è avere servizi migliori e a prezzi calmierati”, aggiunge.

“Il futuro è incerto perché le istituzioni dovevano agire molto prima. C’è un ritardo, hanno agito troppo tardi per porre fine a questa faccenda che segnalavamo da mesi – spiega Matteo Hallissey Ma il tempo ora c’è per fare quei bandi e per dare più spiagge libere. Se invece c’è la volontà di lasciare Mondello nel far west ancora per mesi per dire che la Italo-Belga serviva, ecco, questo noi lo contesteremo”.

La corsa alle Regionali

Il futuro non riguarda solo Mondello, ma la corsa alla presidenza della Regione. Dalla spiaggia dei palermitani lancia una provocazione: “Qualsiasi candidato si faccia una passeggiata in un qualsiasi città e veda se ha queste persone alle spalle, questo è un piccolo segnale”. Più che una conferma sulla sua candidatura alla guida della Regione.