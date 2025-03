Mondello e Sferracavallo, la proposta: “Due pass per ogni residente”

Piampiano e Meli: "Si intervenga sulla viabilità"

PALERMO – I consiglieri comunali Leopoldo Piampiano e Catia Meli tornano a sollecitare l’Amministrazione comunale sull’urgenza di intervenire per migliorare la viabilità e la gestione della sosta nelle borgate marinare di Mondello e Sferracavallo.

“L’intervento – si legge in una nota – fa seguito all’approvazione della Deliberazione che recepisce una mozione presentata dai consiglieri della ottava Circoscrizione Raccampo e Vescovo, contenente proposte concrete per affrontare le criticità legate alla mobilità in queste aree. Tra le misure previste vi sono il rilascio di due pass per i residenti delle due borgate e l’estensione del pass anche ai dimoranti di Sferracavallo, in linea con quanto già previsto per Mondello, così da favorire una maggiore equità e agevolare la sosta e la circolazione, soprattutto nei mesi estivi”.

“L’incremento del traffico durante la stagione estiva crea notevoli disagi ai residenti e ai dimoranti – dichiarano Piampiano e Meli –. È necessario che l’Amministrazione comunale intervenga con tempestività per regolamentare la mobilità e garantire soluzioni concrete a chi vive stabilmente in queste zone, che ogni anno si trovano a fronteggiare un forte aumento di presenze e carenza di spazi per la sosta”.