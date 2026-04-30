 Mondello, il Cga conferma la sua decisione
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Mondello, il Cga ha confermato la sospensione della revoca

Mondello
Rigettata l'istanza dell'assessorato
PALERMO
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1 min di lettura

PALERMO- Il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, Ermanno de Francisco, ha rigettato l’istanza presentata dall’assessorato regionale al Territorio, assistito dall’avvocatura di Stato, e confermato il proprio provvedimento monocratico dello scorso 25 aprile con il quale ha sospeso la revoca della concessione alla società Italo Belga che gestisce parte della spiaggia di Mondello a Palermo.

Si aspetta il 14 maggio

Resta tutto fermo al 14 maggio, quando in sede collegiale, i giudici del Cga affronteranno l’istanza di sospensione presentata dalla società Italo Belga. Anche i bandi della Regione per l’assegnazione dei lotti resteranno sospesi fino alla decisione dei giudici amministrativi di secondo grado. 

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