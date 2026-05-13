Mondello, torna il Concorso di eleganza per auto d’epoca del Club Lauria

Aperte fino al 19 maggio le iscrizioni alla sesta edizione della manifestazione dedicata alle vetture storiche

PALERMO –Sono aperte le iscrizioni alla sesta edizione del “Concorso di eleganza per auto d’epoca” organizzato dal Club Canottieri Roggero di Lauria, in programma domenica 24 maggio sul lungomare di Mondello.

La manifestazione, dedicata al fondatore del club Ignazio Florio, si svolgerà nell’area antistante la villa del Lauria, in viale Regina Elena. A partire dalle 10, appassionati e turisti potranno ammirare una selezione di vetture storiche realizzate nella prima metà del Novecento e altri modelli di particolare pregio.

Tra le auto già annunciate figura anche la Ford Torpedo del 1929, vincitrice lo scorso anno del riconoscimento “Best of show”. La premiazione si terrà alle 16 nella villa del club.

Il concorso è aperto a tutte le autovetture costruite fino al 1940 e ai modelli realizzati dal 1941 al 1996, suddivisi nelle categorie Berline, Coupé e Aperte. Potranno inoltre essere ammesse vetture di particolare pregio costruite tra il 1996 e il 2006.

A valutare le auto sarà una giuria tecnica composta dal presidente Giuseppe Giaconia di Migaido e dai componenti Beppe Barresi, Elio Caramazza, Rino Guarino, Vittorio Gulisano, Salvo Requirez e Pippo Scuderi. Previsto anche un premio assegnato da una giuria popolare composta dai soci del Club Lauria e presieduta dal presidente Andrea Vitale.

“Il Club Lauria – afferma Vitale – cerca sempre di omaggiare il fondatore Ignazio Florio, amante delle automobili, alla cui famiglia si deve la Targa Florio, una delle più antiche e famose corse automobilistiche al mondo. Non promuoviamo solo lo sport, ma anche cultura, tradizioni e valorizzazione del territorio”.

Chi intende partecipare potrà iscriversi entro il 19 maggio contattando la segreteria del club.