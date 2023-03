Monforte San Giorgio, Polito in campo alle Comunali

Impegno con la Democrazia cristiana

MONFORTE SAN GIORGIO (MESSINA) – Inizia a delinearsi la sfida delle urne che porterà all’elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale a Monforte San Giorgio, in provincia di Messina, a fine maggio. Antonio Polito fa la sua mossa siglando un accordo con il gruppo di Francesco Merlino all’insegna della Democrazia cristiana del commissario regionale Totò Cuffaro.

L’operazione è stata portata a termine grazie al lavoro del responsabile provinciale Dc Federico Raineri e del coordinatore provinciale allo sport e politiche giovanili della Dc Francesco Merlino. Il gruppo che sull’Isola fa riferimento a Cuffaro è reduce da un ottimo risultato nelle elezioni regionali dello scorso autunno e ora punta sulle Amministrative in provincia di Messina anche con il gruppo di coordinamento guidato dall’imprenditore nebroideo Raineri.

“Siamo davvero molto soddisfatti per l’accoglienza che il progetto Dc sta ricevendo in provincia – dice Raineri -. Crediamo nel lavoro capillare sui territori e questo ripaga. Ogni giorno riceviamo adesioni nei vari comuni dai più piccoli ai più grandi. Il radicamento sta avvenendo nel modo più naturale possibile, partendo dalle idee e dalle proposte, unendo varie generazioni e varie esperienze professionali e umane. Quello di Monforte è l’esempio di come, quando si pensa al bene della comunità, ci si può e ci si deve unire per raggiungere l’obiettivo. Ringrazio Francesco Merlino per l’ottimo lavoro svolto in questa e in tante altre occasioni. Adesso inizia la partita vera e siamo certi che Polito vestirà la fascia tricolore”.