Monreale, maxi rissa in campo durante un torneo di calcio Video

Caos e partita sospesa al Comunale durante la semifinale San Vito-Pezzingoli (Video Monreale News)

PALERMO – Maxi rissa in campo durante il torneo dei Quartieri allo stadio comunale di Monreale. La semifinale tra le squadre San Vito e Pezzingoli è stata sospesa a causa di una violenta rissa scoppiata in campo che ha visto coinvolti calciatori e dirigenti.

Tutto sarebbe nato da un contrasto di gioco degenerato in un vero e proprio corpo a corpo, con calci, pugni e spintoni tra alcuni giocatori delle due squadre. Nonostante i tentativi di riportare la calma, la situazione è presto sfuggita di mano, con diversi soggetti seduti in panchina che si sono uniti alla mischia.

Gli spettatori dagli spalti hanno contestato la rissa urlando “Vergogna, vergogna!” e “Fuori, fuori” provenienti dagli spalti gremiti di spettatori increduli. Il sindaco Alberto Arcidiacono, ha espresso la più profonda costernazione dell’Amministrazione comunale per l’accaduto.

“Ogni forma di relazione sociale impone l’adozione di un comportamento leale e rispettoso del prossimo – ha dichiarato -. Purtroppo durante le competizioni sportive questo dovere viene troppo spesso dimenticato”. Arcidiacono ha espresso la più profonda costernazione dell’Amministrazione comunale per l’accaduto. Dello stesso avviso l’assessore allo Sport Letizia Sardisco, che ha condannato gli atti di violenza, definendo lo spettacolo indegno dello spirito sportivo.

Gli organizzatori del Torneo dei Quartieri, in un post sulla pagina Facebook, si sono scusati per l’accaduto: “Avendo preso atto del referto arbitrale dal quale si evince che la partita è stata sospesa al 114º minuto a causa di una rissa e non vi erano le condizioni minime di sicurezza per garantire il proseguo della gara la stessa è stata sospesa senza decretare un vincitore. Allo stesso tempo nel referto sono state riportate numerose sanzioni disciplinari della quale abbiamo preso atto. Queste sanzioni verranno applicate in maniera insindacabile e senza alcuna possibilità di ricorso da parte delle due squadre. Alla luce di quanto letto si è resa necessaria una riunione per definire il proseguo o meno del torneo. La stessa è stata effettuata oggi 12 Luglio alle ore 19,00 alla presenza dei componenti dell’associazione “Torneo dei quartieri e delle frazioni di Monreale”, del sindaco Alberto Arcidiacono, dell’assessore allo sport Letizia Sardisco, del direttore di gara della partita di ieri sera signor Lucia e altri delegati del comitato arbitrale”.