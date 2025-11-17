Monreale ricorda Pietro Giaccone, il carabiniere ucciso 39 anni fa

La commemorazione

MONREALE – “Ricorre oggi il 39° anniversario della morte del carabiniere monrealese Pietro Giaccone, vittima di una vile ritorsione mafiosa, anni dopo essere intervenuto a sventare una rapina e uccidere uno dei ladri. Un grande esempio di coraggio e dedizione al dovere che ha pagato con la vita”.

Con queste parole il deputato regionale di FI Marco Intravaia, componente della Commissione regionale Antimafia, ha ricordato l’anniversario dell’omicidio del carabiniere Pietro Giaccone. “Stamattina insieme al vicesindaco Riccardo Oddo, al comandante provinciale dei Carabinieri Generale Luciano Magrini e alla famiglia del valoroso militare abbiamo ricordato la sua dedizione e deposto un mazzo di fiori sulla tomba in cui riposa nel cimitero cittadino”.