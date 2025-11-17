 Monreale ricorda Pietro Giaccone, il carabiniere ucciso 39 anni fa
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Monreale ricorda Pietro Giaccone, il carabiniere ucciso 39 anni fa

La commemorazione
PROVINCIA DI PALERMO
di
1 min di lettura

MONREALE – “Ricorre oggi il 39° anniversario della morte del carabiniere monrealese Pietro Giaccone, vittima di una vile ritorsione mafiosa, anni dopo essere intervenuto a sventare una rapina e uccidere uno dei ladri. Un grande esempio di coraggio e dedizione al dovere che ha pagato con la vita”.

Con queste parole il deputato regionale di FI Marco Intravaia, componente della Commissione regionale Antimafia, ha ricordato l’anniversario dell’omicidio del carabiniere Pietro Giaccone. “Stamattina insieme al vicesindaco Riccardo Oddo, al comandante provinciale dei Carabinieri Generale Luciano Magrini e alla famiglia del valoroso militare abbiamo ricordato la sua dedizione e deposto un mazzo di fiori sulla tomba in cui riposa nel cimitero cittadino”.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI