Monsignor Luigi Renna avvia la riabilitazione dopo l’infarto

"Conto di tornare a Catania nella seconda metà di settembre"

CATANIA – “Finalmente ritorno a voi attraverso la Lettera di comunione per dirvi delle mie attuali condizioni di salute e per guardare fiducioso al nostro cammino futuro”. Comincia così la ‘Lettera di comunione’ che l’arcivescovo metropolita, Luigi Renna, ha inviato ai sacerdoti e ai diaconi della diocesi per informarli sulle sue condizioni di salute dopo l’infarto avuto l’11 agosto scorso e per indicare alcune piste di cammino.

“Dopo l’infarto curato con molta competenza nel centro cuore Morgagni di Pedara – scrive mons. Renna – ho iniziato la riabilitazione nello stesso centro e lì sto rimanendo, su consiglio dei medici, per una migliore osservazione dell’andamento del cuore. Attualmente, quindi, aspetto che siano i medici stessi a darmi l’ok per tornare a casa”.

L’arcivescovo anticipa, comunque, che il primo periodo di convalescenza lo trascorrerà nella residenza Santissimo Salvatore di Viagrande, nell’ex villaggio Madonna degli Ulivi, “anche perché è vicina al centro per la riabilitazione”.

“Ringrazio tutti”

“Conto di tornare a Catania, se le condizioni lo permetteranno – aggiunge – nella seconda metà di settembre”. Nella lettera l’arcivescovo ringrazia tutti “per l’affetto e per la preghiera: ho sentito un vero abbraccio di tutto il presbiterio e di tutta la diocesi.

È affetto che ricambio con la preghiera e con il desiderio di riprendere a servire questa nostra Chiesa con amore, ma certamente facendo tesoro del “segnale” che il cuore mi ha dato e quindi usando maggiore prudenza sia nella cura della salute sia nell’accumulare un numero eccessivo di impegni”.

“Questa esperienza di fragilità della salute – scrive l’arcivescovo – si traduce in gratitudine al Signore che mi ha beneficato e in un’attenzione più spiccata per le situazioni di malattia, che purtroppo anche nel nostro presbiterio ci sono e vanno sostenute con la preghiera e con l’amicizia”.

L’arcivescovo dovrebbe incontrare i sacerdoti della diocesi il prossimo 13 settembre in Seminario e in seguito potrebbe partecipare al convegno ecclesiale diocesano confermato per le date del 18 e 19 settembre al Santuario di Mompileri.

Nella lettera, infine, l’arcivescovo invita i fedeli a pregare il beato Giuseppe Benedetto Dusmet che quest’anno verrà ricordato in Cattedrale il prossimo 25 settembre (ore 18.30) a 130 anni dalla sua morte.