Montalto: “Alle comunali una proposta credibile con Pd e M5S” VIDEO

Il segretario regionale di Sinistra Italiana a tutto campo.

CATANIA – Sinistra Italiana riparte dal territorio. Il segretario regionale Pierpaolo Montalto, a margine del primo attivo post elezioni che si è svolto oggi pomeriggio a Catania, traccia la rotta per rilanciare il partito e il campo progressista. Rispetto ai risultati delle urne, Montalto guarda il bicchiere e lo vede mezzo pieno. “Sinistra Italiana ha portato un progetto politico chiaro in Parlamento”, spiega. Il rammarico riguarda, invece, il naufragio del campo progressista nato dall’esperienza del Conte 2 che è stato abbondantemente pagato “sia a livello nazionale sia siciliano”. Bisogna ripartire dal radicamento sul territorio. ”Apriremo a breve una sede a Catania e nel calatino. Alla città serve una sinistra che sappia uscire dalle riserve che si è costruita da sola”, spiega parlando dell’intenzione di coinvolgere associazioni e pezzi di mondo della società civile. E non solo. In vista delle amministrative del prossimo anno che coinvolgeranno anche la città di Catania, Montalto guarda a una “proposta di radicale rottura che sappia aggregare e fare una proposta amministrativa credibile”. I compagni di viaggio ideali? Pd eM5s.