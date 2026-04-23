Daniela Casciaro lascia il marito e tre figli

Un malore improvviso l’ha colta mentre si trovava nella sua scuola di danza: così è morta la maestra Daniela Casciaro, figura storica di Corsano e punto di riferimento per generazioni di allievi nel Capo di Leuca. La donna aveva 53 anni.

Corsano, come è morta Daniela Casciaro

Daniela Casciaro è deceduta all’interno della scuola di danza di Corsano, in provincia di Lecce, dove si trovava insieme al marito per sistemare i locali in vista delle attività programmate nei prossimi giorni.

Secondo quanto emerso, la 53enne sarebbe stata colpita da un aneurisma che non le ha lasciato scampo.

Inutili i soccorsi del 118

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 partiti da Gagliano del Capo, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. I medici hanno potuto soltanto constatare il decesso, avvenuto per cause naturali.

Non essendo emersi elementi che rendessero necessari ulteriori approfondimenti, la salma è stata restituita ai familiari per consentire l’organizzazione delle esequie.

Morte Daniela Casciaro, il dolore di Corsano

La notizia della scomparsa si è diffusa rapidamente in paese, suscitando profondo cordoglio tra cittadini, ex allieve e famiglie che negli anni avevano conosciuto la sua attività.

Daniela Casciaro era una figura molto nota non solo per il lavoro svolto nel mondo della danza, ma anche per il carattere disponibile e cordiale che molti ricordano in queste ore. Oltre al marito, lascia tre figli.

Ha guidato la sua scuola per oltre 35 anni

Da più di tre decenni Daniela Casciaro dirigeva la sua scuola, diventata un punto di riferimento per intere generazioni di giovani del Capo di Leuca.

Nel corso della carriera aveva seguito la formazione di centinaia di ragazze e ragazzi, trasmettendo disciplina, passione e impegno.

I tradizionali saggi di fine anno richiamavano ogni volta numerosi spettatori e rappresentavano uno degli appuntamenti più sentiti della comunità locale.

I messaggi di cordoglio sui social

Sono tanti i messaggi apparsi sui social nelle ultime ore: “Non ci sono parole per descrivere il sentimento che invade oggi i nostri cuori. Te ne sei andata in punta di piedi, con la stessa grazia con cui hai vissuto la tua danza. Il tuo sorriso e la tua gentilezza resteranno per sempre con noi. In paradiso ti accolgano gli angeli, maestra”.

Ed ancora: “Che la tua danza continui in un’altra location, Daniela, noi ci consoliamo con il celebre verso del poeta Menandro, poi ripreso da Leopardi: ‘Muore giovane chi è caro agli dei’. È bello pensare che nulla cambia: ora stai solo danzando fra gli dei. E ci pare quasi di sentire l’eco dei loro applausi…”.

Daniela Casciaro, il ricordo del sindaco di Corsano

Anche il sindaco di Corsano Francesco Caracciolo ha voluto ricordare Daniela Casciaro con un messaggio affidato ai social: “Ha insegnato a generazioni intere a volare sulle punte, con grazia e leggerezza. Oggi quel volo si è fatto più alto, lasciando un vuoto profondo nella nostra comunità. Daniela è stata una straordinaria maestra di danza, una presenza capace di educare, formare e ispirare intere generazioni di allieve nel Capo di Leuca. Nella sua scuola si è imparato molto più dei passi di danza”.

“Ha trasmesso il valore dell’impegno, della costanza e della fatica – ha aggiunto – La sua luce continuerà a vivere nei sorrisi, nei ricordi e nei passi di chi ha avuto il privilegio di conoscerla e di crescere sotto il suo insegnamento. Corsano oggi si stringe con affetto e riconoscenza attorno alla sua memoria, abbracciando commossa la sua famiglia. Riposa in pace, maestra amata. Non smetterai mai di danzare nei nostri cuori”.

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