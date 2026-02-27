La donna lascia il marito e due figli

Un grave lutto ha colpito la comunità di Alcamo, in provincia di Trapani. Rosalia Lentini, agente immobiliare e mediatore linguistico, se ne è andata a 50 anni a causa di una malattia che non le ha lasciato scampo.

Da dicembre 2024 la donna scomparsa prematuramente lavorava come sales manager presso Sotheby’s Realty Italy Sicily che tratta immobili prestigiosi quali case di lusso, ville sul mare e dimore storiche.

La donna era una giocatrice di padel

Rosalia Lentini era anche una giocatrice di padel, passione che condivideva con il marito Fabrizio, titolare del Padel Club Alcamo. “Oggi è un giorno triste, ci sono notizie che non dovrebbero mai arrivare – si legge sui canali social della struttura – Ci ha lasciato Rosalia Lentini, che oltre ad essere la moglie di Fabrizio, è stata una nostra meravigliosa giocatrice ed il capitano della squadra femminile. La vogliamo ricordare mentre gioca con la sua eleganza”.

Alcamo a lutto per la scomparsa di Rosalia Lentini

Anche il club calcistico Alcamo Academy “si stringe al dolore per la perdita di Rosalia Lentini, scomparsa prematuramente”. Sono numerosi i messaggi di cordoglio che arrivano dai social. “Mia cara nipote e figlioccia, troppo presto e troppo veloce sei stata – scrive Enzo Micati – Non eravamo pronti per salutarti, ma ti promettiamo di non dimenticarti mai. Sei andata via in un soffio lasciandoci in un vuoto immenso, il tuo ricordo vivrà in eterno nei nostri cuori RIP”.

Struggente il ricordo dell’amica Giorgia Abbate: “Averti incontrato è per me un onore, sei una persona speciale, di quelle veramente rare. Porterò nel mio cuore i momenti vissuti insieme, le chiacchierate, le confidenze da donna a donna, da mamma a mamma. Le riflessioni su ciò che ci preoccupava e su ciò che ci piaceva”.

“Rileggendo le nostre chat – continua – mi sono resa conto che tante volte mi hai scritto: ‘Vediamoci mi manchi’ con la spontaneità che ti contraddistingue. Oggi sono io a scriverti ‘mi manchi’. Mancherai ‘Ro’. Cercherò di riempire il vuoto della tua assenza con i momenti vissuti insieme. Ti voglio bene cara amica dall’animo gentile”.

“Nessuna malattia potrà portare via i ricordi”

“Buon viaggio Rosalia. Resti nei cuori di chi ha anche semplicemente incrociato il tuo sorriso. Irradia il cielo con la tua solarità”, scrive Claudia Lentini. “Ci sono notizie che non vorresti sentire. Ma ci sono anche ricordi che nessuna malattia potrà mai portare via”, le fa eco Katia Renda.

Al cordoglio si uniscono anche i colleghi di Panorama Immobiliare: “Oggi ci fermiamo per rendere omaggio ad una Donna con la quale abbiamo condiviso un importante percorso lavorativo e non solo. Sei stata una persona incredibile: la tua lealtà, la tua bontà d’animo e la tua caparbietà sono stati un esempio per tutti noi e la tua dedizione al lavoro sarà per noi una grande eredità”.

“Grazie per essere stata prima un’amica e poi una collega speciale e per aver lasciato un segno indelebile in tutti noi e nelle nostre vite – aggiungono – Ci mancherai tanto. La tua assenza si farà sentire, ma la tua memoria e il tuo spirito continueranno a vivere nei nostri cuori tutti i giorni”. Oltre al marito, Rosalia Lentini lascia anche due figli.

LEGGI ANCHE: Favignana, morto lo chef Roberto Canino: aveva 35 anni