Morti sul lavoro, a Piacenza una donna muore in una vetreria

Aperta un'inchiesta per omicidio colposo e sequestrati gli impiant

ROMA – Un’operaia di 50 anni è morta la notte scorsa dopo essere rimasta schiacciata tra i macchinari mentre era al lavoro in una vetreria a Borgonovo, in provincia di Piacenza. E’ deceduta sul colpo. Aperta un’inchiesta per omicidio colposo e sequestrati gli impianti. I colleghi della vittima in assemblea permanente.