Morto Ciriaco De Mita, ex premier e leader della Democrazia cristiana

Era nato a Nusco (Avellino) il 2 febbraio 1928, aveva 94 anni

PALERMO – L’ex presidente del Consiglio e segretario della Democrazia Cristiana, Ciriaco De Mita, è morto questa mattina alle 7 nella casa di cura Villa dei Pini di Avellino.

De Mita stava seguendo un percorso di riabilitazione dopo la frattura del femore, per una caduta dello scorso febbraio, per la quale era stato sottoposto a un intervento chirurgico. A renderlo noto è stato il vice sindaco di Nusco (AV), Walter Vigilante, De Mira negli ultimi anni ha rivestito la carica di sindaco della cittadina campana. Dopo un primo mandato consiliare era stato rieletto ed era primo cittadino al secondo mandato da tre anni.

Eletto per la prima volta alla Camera nel 1963, De Mita vi rimase per 30 anni di seguito e fu un grande protagonista della Prima Repubblica. Divenne vicesegretario della Dc nel 1969 e poi segretario il 6 maggio 1982. Per sette anni rimase leader del partito, fino al 1989, e per un anno fu anche capo del governo, svariate volte ministro e parlamentare europeo.

Da leader del partito De Mita nominò Sergio Mattarella commissario Dc di Palermo. Al presidente della Repubblica era unito da una grande amicizia.

Le reazioni

Il cordoglio di Franceschini: “Ci ha lasciato un Grande della Repubblica” e Salvini: “Rispetto per la sua passione per la politica”.

“Ciriaco De Mita è stato uno degli ultimi grandi leader della Democrazia Cristiana. In anni difficili per il Paese e per il partito si fece promotore di un rinnovamento osteggiato da tanti. Un rinnovamento che ha portato alla nascita di una nuova classe dirigente che rifiutò e denunciò i legami con poteri del malaffare. Di lui ricordo la grande passione politica e la continuità di un impegno al servizio delle comunità. In questo momento di grande sofferenza esprimo la mia vicinanza alla famiglia”. Lo afferma il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ricordando Ciriaco De Mita.