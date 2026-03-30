L'annuncio arriva dall'account social della sorella

Lutto a Marsala. Vito Enrico Disimone, meglio noto come Chicco, si è spento all’età di 45 anni. Ad annunciare la sua scomparsa sui social è la sorella Francesca: “Arrivederci, così mi dicevi amore mio… ti ho amato, ti amo, ti amerò”.

Marsala, chi era Chicco Disimone

Chicco Disimone era molto conosciuto a Marsala, comune in provincia di Trapani. Negli ultimi anni si era dato alla scrittura, in particolare alla poesia, e amava condividere i suoi versi su Facebook.

“Contemplo l’infinito Orizzonte! – scriveva sui social lo scorso 24 marzo – Mi Rendo Conto come non Abbia Fine. Mi Dirigo verso…e subito, si Allontana. Come un’Illusione. Vacilla, alla Vista. Eppur, è Lì. Avvolge il mio Sguardo. Muta, come il Cielo. Meraviglioso!”.

I funerali e il cordoglio social

I funerali di Chicco Disimone si svolgeranno martedì 31 marzo, alle16.30, nella Parrocchia di San Matteo. Nel frattempo, sui social sono in tanti a ricordare il poeta dall’animo gentile andato via troppo presto.

“Chicco, che dolore…Ho avuto il piacere, qualche volta, di ascoltare le tue rare e intense parole e ne conservo un ricordo struggente e carissimo – scrive Massimo Pastore – Avevi la luce delle anime belle e facevi del tuo dolore luce per chi ti ascoltava (…) Il mio abbraccio più grande, ovunque tu adesso sia”. “Riposa in pace in grembo alla tua adorata mamma, la nostra Rossana”, è il saluto di Valentina Amabile.

“Il tuo cammino si conclude, le tue parole restano”

“Che notizia brutta questa mattina, una di quelle che non vorresti arrivasse mai – afferma Peppe Nardelli – Infanzia passata assieme a casa tua, tra feste, cene tante chiacchiere e risate… Ciao AMICO, ragazzo dal cuore d’oro, sempre Gentile e Sorridente nonostante tutto…Ciao Chicco, fai buon viaggio”.

“Chicco mio, oggi il tuo cammino si conclude. Le tue parole restano qui, come radici che non temono l’inverno. Mi hai insegnato che la vera manifestazione dell’amicizia non risiede nello scambio, ma nel dono puro: offrire se stessi in cambio di niente, senza riserve, proprio come hai fatto tu. In quella ‘vita’ di cui scrivevi, capisco ora che non ci si lascia mai davvero. Grazie per avermi permesso di essere partecipe della tua esistenza e per avermi regalato la tua essenza più vera”, scrive Francesco La Commare.

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