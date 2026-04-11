Il militare dell'Arma lascia moglie e figli

Militello in Val di Catania a lutto per la scomparsa di Ettore Sangiorgi, appuntato scelto dei carabinieri in forza alla Centrale operativa della compagnia di Palagonia. Il militare è deceduto all’età di 44 anni. A stroncarlo è stato un malore che l’ha colto mentre si stava recando al lavoro.

La notizia della morte prematura di Ettore Sangiorgi è stata accolta con sgomento. Sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio.

“Militello perde il suo gigante buono”

“Ci sono persone che non hanno bisogno di fare rumore per lasciare il segno – scrive Tiziano che si fa portavoce della comunità di Militello in Val di Catania – Tu eri così: un gigante buono, capace di entrare nella vita degli altri in punta di piedi, senza mai essere invadente, senza mai oltrepassare quel confine fatto di rispetto e sensibilità”.

“In te ho visto una cosa rara: educazione vera, umiltà autentica, un animo pulito – continua – Non eri mai uno che voleva emergere o mettersi sopra gli altri, anzi… avevi quel modo delicato di stare tra le persone, che faceva sentire tutti a proprio agio. Eri pacato, mai fuori posto, mai una parola di troppo. E poi quel sorriso… un sorriso che trasmetteva serenità, che lasciava qualcosa dentro anche dopo un semplice saluto”.

“In questi giorni ho letto tanti messaggi, centinaia, migliaia… e ho capito che quello che avevo percepito io era la verità: eri davvero così per tutti – aggiunge l’amico – Un ragazzo speciale, uno di quelli che il mondo avrebbe bisogno di avere ancora a lungo (…) Militello oggi perde il suo gigante buono. E noi perdiamo un esempio silenzioso di gentilezza, di rispetto, di umanità. Fai buon viaggio, Ettore…nella casa di Dio”.

La famiglia: “Dolore così grande da togliere il fiato”

Ettore Sangiorgi lascia moglie e figli. I familiari hanno condiviso un ringraziamento per l’ondata d’affetto che l’ha travolta in questi giorni difficili: “In un momento in cui il dolore è così grande da togliere il fiato, l’affetto che ci avete dimostrato è arrivato dritto al cuore. Leggere i vostri messaggi, vedere quante persone hanno voluto dedicare un pensiero a Ettore, ci ha profondamenti commossi. È difficile spiegare cosa significhi per noi sapere quanto sia stato stimato, rispettato e voluto bene”.

Ed ancora: “Alla comunità di Militello in Val di Catania va un abbraccio speciale: la vostra vicinanza così forte, così sincera, è una carezza in mezzo a questo immenso dolore. Ogni parola, ogni gesto, ogni ricordo condiviso è diventato per noi un piccolo sostegno, una luce in questi giorni così bui. Grazie, davvero, a tutti. Porteremo tutto questo nel cuore, insieme a lui. Con profonda gratitudine, la sua famiglia”.

Ettore Sangiorgi, il dolore dell’Arma dei carabinieri

“È un giorno di profonda tristezza per tutta la famiglia del SIM Carabinieri – si legge in una nota – La Segreteria Provinciale di Catania piange la prematura e improvvisa scomparsa dell’Appuntato Scelto Ettore Sangiorgi, 44 anni, effettivo alla Centrale Operativa della Compagnia di Palagonia. Ettore ci ha lasciati a causa di un malore improvviso che lo ha colto proprio mentre, con la dedizione di sempre, si apprestava a raggiungere il posto di lavoro per iniziare il suo turno di servizio. Una vita spezzata troppo presto, che lascia un vuoto incolmabile tra le fila dell’Arma e nel cuore di chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerlo”.

“Ettore non era solo un militare esemplare; era un uomo stimato da tutti, un professionista serio e un collega dalla disponibilità rara – viene sottolineato – Chi ha lavorato con lui ne ricorda il sorriso, la pacatezza e quella capacità di essere un punto di riferimento sicuro, specialmente nel delicato compito di operatore presso la Centrale Operativa. La Segreteria Provinciale del SIM Carabinieri di Catania, a nome di tutti gli iscritti e dei colleghi della provincia, si stringe in un abbraccio commosso alla moglie, ai figli e a tutti i parenti , ai quali va il nostro pensiero più profondo e il nostro supporto in questo momento di inimmaginabile dolore”.

“Perdere un collega come Ettore significa perdere un pezzo della nostra famiglia professionale. Ci stringiamo ai suoi cari e a tutti i militari della Compagnia di Palagonia che oggi piangono un uomo di eccezionale valore. Ciao Ettore, che la terra ti sia lieve”, la conclusione della nota del Sindacato Italiano Militari Carabinieri.

I funerali

I funerali di Ettore Sangiorgi hanno avuto luogo venerdì 10 aprile nella Basilica Matrice San Nicolò – SS. Salvatore, a Militello in Val di Catania, paese noto per aver dato i natali a Pippo Baudo scomparso lo scorso 16 agosto.