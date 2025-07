Grave lutto per Julio Sergio, morto il figlio 15enne

Enzo Bertagnoli lottava contro il cancro da 5 anni

Morto il figlio di Julio Sergio. Enzo Bertagnoli 15 anni, è stato stroncato da un tumore cerebrale. Ad annunciare la sua scomparsa è stato il padre via social.

Nelle scorse ore, l’ex portiere della Roma aveva condiviso una Instagram Story attraverso cui comunicava l’aggravarsi delle condizioni del figlio.

“Ho appena visitato Enzo… la situazione è irreversibile – aveva scritto – È in coma indotto, sedato secondo le necessità, con l’ossigeno. Ma la cosa più importante in questo momento: è in pace, circondato dai suoi genitori, dalla famiglia, da voi: non prova disagio né dolore”.

Morto figlio Julio Sergio, la diagnosi di cancro nel 2020

Poi l’annuncio del decesso del 15enne che negli ultimi anni, in Brasile, era diventato un testimonial contro i tumori. Enzo lottava contro il cancro dal 2020.

