Morto Nonno Severino, la star dei social aveva 96 anni

L'annuncio del figlio che ha trasformato i genitori in stelle del web

È morto all’età di 96 anni Nonno Severino. Il “nonno di TikTok” era diventato, grazie ai video condivisi insieme alla moglie Imma e curati dal figlio, un volto amatissimo da milioni di persone in rete.

Le clip, che avevano conosciuto un vero e proprio boom durante la pandemia, lo ritraevano insieme alla consorte in scene di vita quotidiana. Il suo profilo TikTok vanta quasi 2 milioni di follower mentre i seguaci su Instagram sono oltre 350mila.

Chi era Nonno Severino, morto a 96 anni

Nonno Severino non è diventato una social star per caso. La sua popolarità è nata dall’essere sé stesso: un uomo discreto, genuino, con un sorriso contagioso e un modo di fare spontaneo.

Con garbo l’anziano ha conquistato adulti e ragazzi che, grazie ai social, hanno instaurato con lui un legame affettivo profondo e che oggi piangono la sua scomparsa.

Il figlio, dietro le quinte, filmava i gesti di tenerezza e le battute improvvisate dei genitori, offrendo uno scorcio affettuoso sulla vita familiare.

La disperazione del figlio durante la malattia

Negli ultimi mesi, le condizioni di salute di Nonno Severino si erano aggravate e la famiglia aveva scelto di ridurre la sua esposizione sui social. Il figlio aveva assunto il ruolo di portavoce verso la community condividendo con trasparenza l’evoluzione dello stato clinico del padre.

“È dura, ragazzi. Sono appena uscito, sono appena andato a trovare papà… è dura – aveva dichiarato lo scorso 9 ottobre – Non ce la faccio a vederlo in questo stato. Non sta bene, continua a non stare bene (…) Le speranze sono veramente minime (…) Faccio fatica a trattenermi (…) Però voglio essere forte”.

Poche parole che avevano fatto comprendere ai tanti che lo seguivano la gravità della situazione, fino al triste epilogo annunciato con un ultimo post: una foto di Severino sorridente e trasformato in un angelo, accompagnata dalla didascalia “Ciao papà”.

I funerali di Nonno Severino si svolgeranno lunedì 13 ottobre, alle ore 15, nella Chiesa di Santa Maria della Speranza, a Roma.

