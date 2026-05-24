Per anni primario del reparto di Pediatria dell’ospedale “Paolo Borsellino”

Marsala a lutto per la scomparsa di Peppino Clemente, per anni primario del reparto di Pediatria dell’ospedale “Paolo Borsellino”. Il medico si è spento a 71 anni dopo una lunga malattia. Lascia la moglie e due figli. Dai social arrivano tanti messaggi di cordoglio.

“Sono sconvolta per la perdita del grandissimo Peppino Clemente che ha saputo svolgere il lavoro di pediatra con professionalità e amore – scrive Angela – Ed un grandissimo amico di tutti genitori e bambini. Riposa in pace e condoglianze alla famiglia”.

“Ci sono persone che, senza fare rumore, diventano parte della vita di un’intera città. Per noi marsalesi il dottor Peppino Clemente era questo. Non era “solo” un pediatra – sottolinea Enzo – Era quel volto rassicurante nei momenti di paura, quella voce calma che tranquillizzava le mamme, quel medico che metteva il cuore prima di tutto. Credo che a Marsala sia difficile trovare qualcuno che non abbia un ricordo legato a lui”.

Peppino Clemente, morto il pediatra dei bimbi di Marsala

“Generazioni di bambini sono passate dalle sue mani, dalla sua umanità, dalla sua disponibilità infinita – continua – Sempre presente. Sempre gentile. Sempre pronto ad aiutare, anche quando nessuno lo vedeva. Oggi Marsala perde un grande medico, ma soprattutto un grande uomo. Di quelli veri. Umili. Buoni. Rari. Un abbraccio immenso alla moglie Rossella, ai figli Giulio e Giuseppe e a tutta la famiglia. Ciao dottore Peppino. La tua umanità resterà nel cuore di questa città”.

“Tutte le volte che telefonavo a Peppino dopo le 18, lui senza neanche salutare rispondeva: ‘mannamillu’ (falli venire allo studio) – racconta Alfredo – Erano i genitori di bambini che non avevano la possibilità economica di pagare le visite specialistiche. La sera stessa, i genitori, dopo la visita, mi ringraziavano per la tempestività e soprattutto per la sua immensa umanità. ‘Non ci ha fatto pagare, ci ha donato le medicine e ha fatto pure un regalo a mio figlio (soldi)’. Al bambino chiedevo: ‘come è andata la visita?’ ‘Mi fici ririri’ cosi mi rispondevano i suoi amati bambini. Questo è Peppino Clemente il Dottore dei bambini. Ciao Peppino, fraterno amico di sempre e per sempre”.

“Il 15 agosto visitò mio figlio e lo salvò”

“Con grande tristezza ho appreso della scomparsa del dott. Peppino Clemente. Collega dei miei genitori, è stato un medico stimato ma soprattutto una persona di grande umanità, capace di lasciare un segno profondo in quanti lo hanno conosciuto. Alla sua famiglia e ai suoi cari rivolgo le mie più sentite condoglianze. Riposi in pace”, il saluto di Gaspare.

“Posso dire a voce che non ho mai conosciuto un medico straordinario, come Peppino Clemente. Mi ricevette alle 11 del 15 agosto del ’98 in un momento disperato per la salute di mio figlio – ricorda Vita – Avrebbe potuto dirmi di rivolgermi al P. S. di Mazara. Ma ai pesci arrostiti, lui scelse per una misera cifra di visitare mio figlio. Lo salvò. Non potevo che far seguire da allora entrambi i miei figli da lui. A qualsiasi ora, anche tarda sera, qualsiasi giorno, lui c’era. La sala d’attesa era sempre piena di genitori e bambini. Merita elogio e le porte del Paradiso spalancate”.

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