Acireale, consegnata in municipio una targa a Francesco Moser

Una leggenda del ciclismo italiano

ACIREALE (CATANIA) – Il campione di ciclismo Francesco Moser è stato ricevuto stamani nel comune di Acireale (Catania) dal sindaco Roberto Barbagallo nel corso di una cerimonia alla quale gli è stata consegnata una targa ricordo.

Sono intervenuti anche l’assessore allo Sport Rosario Raneri, l’assessore al Turismo Enzo Di Mauro, il presidente del Consiglio comunale Michele Greco ed il deputato regionale Nicola D’Agostino, promotore dell’evento.

“Torno sempre con piacere da queste parti – ha detto Moser prima di firmare il libro d’onore – innanzitutto per l’affetto che mi lega ad una zona che mi ricorda Turi D’Agostino, persona straordinaria sotto il profilo umano e non solo”.

“È una gioia – ha detto il sindaco – accogliete Francesco Moser, che non è solo uno dei più grandi simboli italiani dello sport nel mondo, ma è soprattutto una persona di grande valore. La sua umanità, la sua simpatia e la sua signorilità incarnano il senso più alto dello sport. Lo testimonia il grande affetto con cui il nostro territorio lo accoglie ogni volta che torna”.

“Sono stato sempre ‘moseriano’ – ha detto dal canto suo D’Agostino – in omaggio ad un campione che ha vinto tanto in Italia e nel mondo. Francesco viene dal Trentino ma lo consideriamo mezzo siculo per via dell’amicizia che ha sempre mantenuto con il nostro territorio, Acireale e Aci Catena in particolare”.