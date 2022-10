Moto rubata ad una turista, ritrovata dalla polizia

In molti si sono mobilitati per dimostrare solidarietà. Un'officina si è offerta di riparare gratis il mezzo

PALERMO – La polizia ha ritrovato, nei vicoli di Borgo Vecchio, una Bmw F700 del valore di circa 15 mila euro, rubata a una turista svedese che doveva imbarcarsi nel porto di Palermo e che è poi rientrata in aereo. A riferire quanto accaduto è Sabrina Figuccia, assessore al Turismo a Palermo.

“La settimana scorsa, mentre attende di imbarcarsi sulla nave per Genova, a una turista svedese viene rubata la motocicletta, una bellissima Bmw F700, nei pressi del porto, insieme con l’attrezzatura da sub, due pc, e altri oggetti personali del valore di altre migliaia di euro – dice Figuccia – Insomma, un duro colpo per la signora, ma un durissimo colpo per la nostra immagine: che cosa avrebbe raccontato ad amici e parenti una volta tornata nel paese scandinavo? Che Palermo è peggio del far west? Stavolta, invece, a vincere è la parte migliore della nostra città”.

Figuccia prosegue: “Da un lato la polizia, che dopo pochi giorni ha ritrovato la moto (ma, purtroppo, ancora non gli altri oggetti) in un vicolo del Borgo Vecchio, dall’altro alcuni palermitani che hanno manifestato la voglia di aiutare la turista, già comunque tornata in aereo in Svezia, come Alessandro Corso, titolare di un’officina per moto, che si offerto di riparare, gratuitamente, i danni che il mezzo ha subito durante il furto o di mantenerlo in perfetta efficienza in attesa che la signora venga a riprenderlo o venga spedito in Scandinavia”

“Inutile sottolineare che il Comune di Palermo è a completa disposizione della signora per tutto quello che le potrà servire per recuperare la motocicletta – aggiunge – Nonostante la brutta avventura, siamo sicuri che ricorderà con un sorriso la sua tappa palermitana. E, nei prossimi giorni, cercherò di sensibilizzare le associazioni sportive cittadine che si occupano di subacquea, che hanno sempre dimostrato di essere molto attente a chi è in difficoltà. Sarebbe un ulteriore segnale del grande cuore palermitano”.