 Il motoscafo e l'incidente con un surfista a Mondello: assolto
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Il motoscafo e l’incidente con un surfista a Mondello: assolto

Mondello
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Il fatto non costituisce reato
PALERMO
di
1 min di lettura

PALERMO – Il fatto non costituisce reato. Nel corso del processo è stato cristallizzato quanto il legale dell’imputato, l’avvocato Giovanni Rizzuti, ha sostenuto dal primo momento. Da qui l’assoluzione dell’imputato sotto processo con l’accusa di avere provocato un incidente in mare senza prestare soccorso al giovane surfista investito con la sua imbarcazione.

I fatti avvennero nel 2020 a Mondello. L’imputato era alla guida di un motoscafo. Il ragazzo disse di avere visto l’imbarcazione venirgli addosso a forte velocità e sarebbe stato costretto a tuffarsi in mare per evitare il peggio.

La difesa ha spiegato che il conducente dell’imbarcazione, “mentre navigava ad una velocità assolutamente moderata”, non si era accorto del surfista “che in quel momento si trovava con la vela a pelo d’acqua, ed in condizioni di forte vento e di mare agitato”.

Ha negato il conducente della motoscafo si fosse allontanato. Al contrario si era fermato per prestare soccorso, invitandolo a salire a bordo. Dopo avere verificato che non avesse riportato traumi, fu un altro surfista a spiegare che sarebbe stato lui ad aiutarlo. L’imputato aveva pure chiamato la Guardia costiera per segnalare l’incidente.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI