Movida selvaggia a Palermo, multati 4 locali

Tre locali sono stati chiusi dal Suap

La polizia municipale di Palermo ha effettuato dei controlli contro la movida selvaggia.

Le pattuglie dei vigili urbani hanno multato quattro locali tra piazza Magione, via Cagliari e via Cimarosa, per l’attività musicale non autorizzata, per carenza del rispetto delle norme igienico-sanitarie e per occupazione abusiva degli spazi, chiedendo al Suap di emanare i conseguenti atti di chiusura delle attività.

Con questi controlli salgono a quasi 70 quelli effettuati dall’insediamento della giunta Lagalla.

Sono stati notificati 3 provvedimenti del Suap di chiusura di altrettanti locali in via dei Chiavettieri, dopo precedenti accertamenti.