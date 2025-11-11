Mpa: “Non saremo presenti al vertice di maggioranza”

Ad annunciarlo è l'ex senatore Scavone che garantisce l'apporto del partito in Aula

PALERMO – “Il Movimento per l’autonomia non parteciperà domani al vertice di maggioranza dedicato alla Finanziaria. Gli onorevoli Roberto Di Mauro e Fabio Mancuso per ragioni diverse sono impossibilitati a intervenire. Il gruppo assicura comunque il suo costruttivo apporto alla adozione della Legge nel corso dei lavori in Commissione e in Aula”. Lo dichiara l’ex senatore Antonio Scavone per conto del Mpa guidato da Raffaele Lombardo.