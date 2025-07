Ibiza, scende dal traghetto e crolla a terra: muore a 36 anni

Una vacanza tra amiche si trasforma in tragedia

Una vacanza tra amiche alle Baleari si è trasformata in un dramma. Francesca Ariazzi, 36 anni, è deceduta dopo cinque giorni di ricovero nel reparto di rianimazione dell’ospedale Can Misses di Ibiza, dove era stata trasportata d’urgenza a seguito di un improvviso malore.

Il fatto è avvenuto il 19 luglio scorso, pochi minuti dopo l’arrivo al porto di Ibiza da Formentera. Da lì a poche ore, si sarebbe imbarcata sul volo che l’avrebbe riportata in Italia.

Ibiza, 36enne muore appena scesa dal traghetto

Secondo quanto ricostruito, Francesca Ariazzi si sarebbe accasciata al suolo appena scesa dal traghetto, sotto gli occhi sgomenti di decine di turisti presenti. Immediata la chiamata ai soccorsi ma, come riferito dal Giornale di Brescia l’intervento dei sanitari potrebbe non essere stato tempestivo.

Rianimata sul posto, la donna era stata trasferita in condizioni critiche in ospedale, dove è rimasta in coma fino alla morte, avvenuta cinque giorni dopo. La notizia ha gettato nello sconforto la comunità bresciana, dove Francesca era molto conosciuta.

Chi era Francesca Ariazzi

Originaria di Caionvico e residente a Sant’Eufemia, entrambi quartieri di Brescia, Francesca Ariazzi lavorava come executive assistant per la direzione regionale Lombardia Est e Triveneto di Bper Banca, dopo un’esperienza in Ubi Banca.

Si era laureata in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale all’Università di Verona. Nei giorni della degenza a Ibiza, al suo fianco si sono stretti la madre e il compagno (suo collega in banca), giunti sull’isola per starle accanto fino all’ultimo. Francesca lascia anche una sorella.

Al momento, il corpo si trova ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria spagnola. Venerdì, la 36enne sarà cremata a Ibiza e subito dopo si procederà con il rimpatrio della sua salma.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA