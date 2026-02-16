Muore un giovane papà, il dolore di Cinisi: “Viveva per le sue bimbe”

Domenico Anselmo aveva 29 anni

CINISI (PALERMO) – “Non riusciamo a trovare rassegnazione. A 29 anni non si può morire così: coricarsi la sera senza avere nulla e non risvegliarsi più. Caro cognato ci hai distrutti tutti”. Sono le parole di incredulità e dolore dei familiari di Domenico Anselmo, morto a 29 anni a Cinisi, in provincia di Palermo.

L’ultimo saluto

Era un giovane papà: “Nel 2022 erano nate le sue due bambine – racconta chi lo conosceva – erano le sue principesse. Viveva per loro, amava immensamente la sua famiglia. Siamo tutti sotto choc”. Una tragedia che ha scosso l’intera comunità che oggi, 16 febbraio, si prepara per l’ultimo saluto nella chiesa madre.

Il sindaco: “Profondo dolore”

“Siamo profondamente addolorati per la scomparsa del giovane concittadino Domenico Anselmo – ha scritto sui social il sindaco di Cinisi Vera Abbate -. Ci stringiamo con affetto e rispetto attorno alla sua famiglia e a tutti i suoi cari. A nome mio personale e dell’Amministrazione comunale, le più sincere condoglianze”.

“Un papà esemplare”

Tantissimi i messaggi e i ricordi di amici e parenti, che lo descrivono come un ragazzo volenteroso e generoso. “Era un gigante buono – si legge -. Un lavoratore, un papà esemplare che ci lascia. Non ho parole, proteggi da lassù le tue principesse”.

Salvo scrive: “Oggi questa brutta notizia, Domenico. Amico mio, mi si è gelato il cuore. Mi mancherai tantissimo. Quante risate insieme, tutte le volte che ci vedevamo in giro eri sempre sorridente. Resterai per sempre nel mio cuore. Veglia sempre sulla tua famiglia”.

“Continua a brillare tra le stelle”

E ancora: “Ciao Domenico, anima buona – scrive Federica -. Continua a brillare tra le stelle, e insegnaci da lassù la dolcezza che sapevi donare qui sulla terra”.