Musumeci: “Bando da 100 milioni per mettere in sicurezza le Isole minori”

"Si tratta di territori fragili"

ROMA – “Quello che abbiamo presentato oggi è il più robusto intervento di prevenzione antisismica mai realizzato sulle Isole minori. Cento milioni di euro a disposizione dei sindaci per mettere in sicurezza le infrastrutture strategiche pubbliche delle isolette marine, sulle quali vivono 225mila italiani aggregati in 36 Comuni appartenenti a 7 regioni (Sicilia, Sardegna, Puglia, Campania, Lazio, Toscana e Liguria)” a dichiararlo, durante una conferenza tenutasi questa mattina a Palazzo Chigi, è il ministro per le politiche del mare e per la protezione civile Nello Musumeci.

“La pubblicazione del bando – ha continuato Musumeci -, a cura del dipartimento ‘Casa Italia’ in collaborazione con quello della Protezione civile, costituisce una prima efficace risposta al richiamo dell’articolo 119 della Costituzione che impone allo Stato di adoperarsi per ridurre i gravi e permanenti svantaggi naturali della insularità”.

“Siamo ormai abituati a guardare alle Isole marine soprattutto dal punto di vista paesaggistico e naturalistico e ce ne ricordiamo quasi sempre nei mesi estivi. Si tratta, invece, di territori fragili e vulnerabili, dal punto di vista della protezione civile, che hanno bisogno di una concreta messa in sicurezza. Ovviamente stiamo analizzando analoghi interventi di prevenzione antisismica anche sul territorio della Penisola”.