Napoli-Palermo, Ceccaroni: “Pensiamo subito al campionato”

Il difensore: "Dispiace aver fatto una partita dove abbiamo preso tanti gol"

“Sapevamo di affrontare una squadra di livello internazionale. La qualità che hanno è sicuramente molto alta. Dispiace per aver fatto una partita dove abbiamo preso tanti gol, abbiamo concesso tanto ma dobbiamo cercare di ripartire e pensare subito al campionato. Il nostro obiettivo è quello del campionato e di fare una bella partita a Bolzano. In questi giorni recupereremo per prepararla bene”. Pietro Ceccaroni, difensore del Palermo, ha commentato così nel post partita la disfatta per 5-0 contro il Napoli. Il match era valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia.