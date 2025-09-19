 Catania, animali tra rifiuti e cumuli di letame: scatta il sequestro
Catania, animali tra rifiuti e cumuli di letame: sequestrato allevamento

All'interno vi erano 18 suini e 3 equini
CATANIA – I carabinieri del Nas di Catania, nell’ambito delle attività di controllo finalizzate alla repressione e contrasto degli illeciti nel settore zootecnico, in particolare sulla filiera delle carni, supportato da personale della locale Asp, hanno proceduto al sequestro preventivo di un allevamento suino ed equino della provincia etnea.

Riscontrate una serie di violazioni alle norme igienico-sanitarie. Gli animali, 18 suini e 3 equini, erano costretti a vivere tra rifiuti speciali, scarti alimentari e quintali di escrementi.

I militari hanno sottoposto a sequestro preventivo un complesso aziendale di circa due mila metri quadrati, 21 capi di bestiame e 29 confezioni di farmaci.

