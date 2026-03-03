 Nas, sequestrati migliaia di farmaci e sostanze dopanti illegali
Nas, sequestrati migliaia di farmaci e sostanze dopanti illegali

Valore di oltre 500mila euro. Oscurati siti web di vendita e colpiti 12 gruppi criminali
L'INCHIESTA IN 30 PAESI
ROMA – Migliaia di medicinali e sostanze dopanti illegali sequestrati, oscurati siti web di vendita illegale di farmaci e 12 gruppi criminali colpiti solo in Italia, per un valore commerciale di tutti i sequestri di oltre 550.000 euro. Sono i risultati del filone italiano dell’operazione internazionale per il contrasto della criminalità farmaceutica ‘Shield VI’ condotta dal Comando Carabinieri Tutela della Salute (Nas) e Agenzia delle Dogane e Monopoli.

L’attività investigativa, coordinata da Europol, ha visto la partecipazione di forze di polizia, agenzie delle dogane, organizzazioni antidoping e personalità del mondo giudiziario di 30 Paesi.

