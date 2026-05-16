Nasce Comic Conf in Confcommercio Palermo, Orsini eletto presidente

La nuova associazione riunisce imprese e professionisti della pop culture

PALERMO – Nasce all’interno di Confcommercio Palermo la nuova associazione Comic Conf, che riunisce imprese e professionisti attivi nel settore della pop culture e dell’intrattenimento contemporaneo.

L’associazione mette insieme realtà che operano nella creazione, produzione, distribuzione e promozione di contenuti e servizi legati a fumetti, anime, cinema, serie Tv, videogiochi, giochi da tavolo e culture fandom.

A guidare Comic Conf sarà Riccardo Orsini, fondatore di Palermo Comic Convention. Vicepresidenti Daniele Calandra e Alessio Alagna. Del consiglio direttivo fanno parte Andrea Tripi, Fabio Greco e Francesco Giacinto.

Tra gli aderenti figurano autori, illustratori, sviluppatori indipendenti di videogiochi, editori, studi di animazione, negozi specializzati, organizzatori di eventi, cosplayer, content creator, streamer e attività commerciali come pub, ludo café e gaming center.

L’associazione nasce con l’obiettivo di dare rappresentanza a un comparto in crescita e punta alla valorizzazione del territorio attraverso eventi tematici, al sostegno delle start-up innovative, alla promozione del turismo esperienziale e al dialogo con scuole e università.

“Il nostro è un settore culturale e sociale che intercetta soprattutto le nuove generazioni e che unisce creatività, innovazione, commercio e comunità – ha dichiarato Riccardo Orsini –. La pop culture è un’industria in forte espansione, capace di generare occupazione e nuove forme di impresa”.