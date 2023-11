Natale, Trantino accende le luci dell’albero di piazza Università

"Un piccolo gesto simbolico"

CATANIA – Accese a Catania le luci del grande albero di piazza Università, alto più di 15 metri, e le luminarie Natalizie di via Etnea e delle altre strade principali della città, grazie al supporto degli sponsor che hanno aderito alla proposta del Comune.

“Con un piccolo gesto simbolico – ha detto il sindaco Enrico Trantino – oggi abbiamo acceso l’atmosfera di Natale a Catania. Un suggestivo effetto scenico che dona fiducia e ottimismo a tutti noi che amiamo questa nostra bellissima città e che consideriamo come segno della sua rinascita. Il Natale e il Capodanno – ha aggiunto il primo cittadino – tradizionalmente rappresentano un momento di gioia e riflessione ma anche di ulteriori assunzioni di responsabilità per ciascuno di noi. Solo insieme, infatti, con la collaborazione di tutti, possiamo rendere sempre più bella e vivibile la nostra città, con il segno del Natale che porta gioia e amore nelle famiglie che va considerato un impegno a fare sempre meglio per Catania“.

L’amministrazione Comunale con il coordinamento del capo di gabinetto Giuseppe Ferraro ha finanziato la realizzazione dell’albero di Natale e le luminarie di via Etnea, corso Italia, corso delle Province, viale Ionio e piazza Federico di Svevia, attingendo alle risorse della tassa di soggiorno mentre quelle suddivise in quattro aree sono state installate con il contributo degli sponsor Sidra Spa, Asec Trade srl; Vidr srl e Amts Catania Spa. A margine dell’accensione dell’albero di Natale, il sindaco Trantino con il capo di gabinetto Giuseppe Ferraro, ha annunciato che giovedì prossimo verrà presentato un fitto calendario di eventi natalizi e una notte di San Silvestro con ospiti di rilievo per festeggiare l’arrivo del 2024.