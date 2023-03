Nave per Cagliari ferma in porto, la polizia sale a bordo

Si indaga su una presunta molestia sessuale

1' DI LETTURA

PALERMO – La nave della Grimaldi Palermo-Cagliari, ferma nel porto del capoluogo siciliano da questa mattina, sarebbe stata teatro di un presunto caso di molestie sessuali. Per questo a bordo c’è la polizia e l’imbarcazione non è salpata per tornare in Sardegna questa mattina alle 9.

Squadra mobile a bordo

L’aggressione sarebbe avvenuta ieri, mentre la Europa Palace era in navigazione verso Palermo. Giunta al porto una passeggera è andata al pronto soccorso, denunciando di aver subito delle molestie. Gli agenti della squadra mobile arrivati al porto stanno cercando di ricostruire quanto successo.