Nel centrodestra fumata bianca su Schifani, c’è l’ok di Miccichè

Svolta in mattinata. L'ex presidente del Senato: "Onorato e commosso"

2' DI LETTURA

PALERMO -. Dopo 24 ore di attesa Renato Schifani ottiene il via libera di Gianfranco Miccichè alla candidatura per la presidenza della Regione Siciliana. Superati, quindi, gli ultimi ostacoli al nome dell’ex presidente del Senato. Schifani ieri si era detto “lieto” degli attestati di stima ma era rimasto in attesa di una presa di posizione da parte del partito per tutta la giornata. A tarda sera, invece, le voci su un nuovo nome, quello di Barbara Cittadini e una nota del partito siciliano avevano fatto pensare a un innalzamento della temperatura. La notte, però, ha portato consiglio e nonostante i diversi mal di pancia è arrivato il semaforo verde per Schifani. L’ex presidente del Senato, e uomo della prima ora di Forza Italia in Sicilia, si dice “onorato e commosso”. Nella sua prima dichiarazione assicura di volere lavorare “senza sosta per il bene e la crescita della Sicilia, sempre nel rispetto delle varie sensibilità dei partiti della coalizione e della sua unità”.

Minardo: “Bene Schifani, la Lega sarà leale”

La prima reazione è della Lega, con il segretario regionale Nino Minardo: “La convergenza di tutto il centrodestra sulla candidatura di Schifani è un’ottima notizia e chiude nel migliore dei modi una discussione lunga e accesa”. E ancora: “La sua competenza e la sua esperienza politica e istituzionale sono indiscutibili”. Poi Minardo assicura “il massimo impegno e la totale lealtà in campagna elettorale” da parte del Carroccio “con l’obiettivo di portare Schifani a Palazzo d’Orleans con un ampio consenso e una solida maggioranza”. A Minardo si aggiunge il deputato leghista Vincenzo Figuccia, per il quale l’indicazione di Schifani “è la più bella notizia” che ci si potesse aspettare”.

Giammanco: “Felice per la candidatura dell’amico Renato”

In casa Forza Italia esulta Gabriella Giammanco. La senatrice azzurra, “felice per l’amico Schifani”, evidenzia come “ancora una volta il centrodestra abbia saputo fare sintesi individuando il miglior candidato possibile”. Giammanco poi aggiunge: “Le competenze di Renato sono indiscusse ma a queste si aggiungono le qualità morali, l’umanità e la grande educazione. Saprà svolgere al meglio il suo ruolo con l’equilibrio, l’abnegazione e la professionalità che da sempre contraddistinguono il suo lavoro”.

Mpa: “Figura di alto prestigio”

Prende carta e penna anche il Movimento per l’autonomia. Il partito di Raffaele Lombardo saluta così la nomination di Schifani: “Figura istituzionale di alto prestigio che garantirà alla Sicilia una guida forte e sicura in una fase a dir poco complicata sul piano economico-sociale”. Si fa sentire anche Saverio Romano, numero 2 di Noi con l’Italia, partito che nelle ultime ore ha intessuto un forte dialogo con Giorgia Meloni. “Il centrodestra trova la sintesi e lo fa con un ex presidente del Senato noto per la sua lungimiranza politica e per le sue doti di vero centrista. Un bel giorno per la Sicilia”, twitta. Brinda alla “ritrovata unità del centrodestra” anche la capogruppo Udc all’Ars Eleonora Lo Curto. “Sono certa che Schifani saprà essere il leader della coalizione guardando anche ad un proficuo e costante rapporto con il Parlamento”, afferma la deputata trapanese.