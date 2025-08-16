Neonati morti in ospedale, stop all’uso di un detergente

L'annuncio dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige

BOLZANO – Sospendere l’uso di uno specifico detergente per lavare i piatti, potenzialmente contaminato, in tutti gli ospedali della provincia di Bolzano. La direttiva è stata emanata oggi dalla Direzione generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige dopo la morte di due neonati prematuri avvenuta nei giorni scorsi nel Reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Bolzano.

La decisione è stata presa, si legge in una nota dell’Asdaa – “su disposizione dell’Autorità giudiziaria, per il tramite dei Nas, a titolo precauzionale e in attesa di ulteriori verifiche”.

Intanto, la situazione nel reparto di Terapia intensiva neonatale resta invariata. Le condizioni di salute dei 10 neonati prematuri ricoverati continuano a essere stabili. Il reparto di Ostetricia, ma anche tutti gli altri reparti e servizi dell’ospedale di Bolzano, ribadisce l’azienda, “non sono interessati da questa particolare situazione e lavorano regolarmente e a pieno regime”. L’allarme era scattato dopo la morte di due neonati prematuri che aveva fatto pensare ad un batterio killer.

