Nerone è sull’Italia: caldo in aumento, ma non al Sud

Le previsioni per la giornata di oggi

1' DI LETTURA

PALERMO – L’Anticiclone africano Nerone è sull’Italia. La giornata di oggi sarà in gran parte soleggiata e molto calda al Centro-Nord, il cielo infatti si presenterà in gran parte sereno o al massimo poco nuvoloso. Da segnalare soltanto dei veloci temporali sulle Alpi del Piemonte (poi in serata anche a Torino, Cuneo, Novara e Biella) e sui confini alto atesini e zone vicine ad essi. Caldo in aumento, ma non al sud. Nelle ore notturne e fino alle 8 di lunedì ci saranno gli ultimi temporali in provincia di Torino, Biella e in Val d’Ossola.