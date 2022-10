Nicita: “Dal Mef ok per l’Isab: “Può lavorare sul petrolio non russo”

L'annuncio del senatore del Pd

PALERMO – “Due settimane fa, con la collega Annamaria Furlan, avevamo sollecitato un intervento del Comitato di sicurezza finanziaria (Csf) e avevamo rivolto una interrogazione al ministro Urso sulla vicenda Isab. Per questo esprimiamo soddisfazione per il rilascio in tempi record, da parte del Csf, della comfort letter, proprio nel senso che avevamo sollecitato. Oggi, infatti, è stato chiarito ufficialmente e per la prima volta, che le operazioni dell’impianto Isab, con importazione di petrolio non russo, sono fuori dal perimetro giuridico che fa scattare le sanzioni europee”. Così in una nota il senatore del Pd Antonio Nicita.

“Ciò fornisce, finalmente, alle banche un forte garanzia giuridica dello Stato contro il rischio di essere passibili di sanzioni in relazione all’erogazione di linee di credito dopo il 5 dicembre, data dell’embargo sul petrolio russo – aggiunge – Si sblocca così l’impasse di incertezza giuridica che da mesi caratterizza la programmazione futura dell’impianto. La comfort letter permette di programmare l’attività dell’impianto dopo il 5 dicembre e di accelerare, ove necessarie, eventuali integrazioni di garanzie economico-finanziaria pubblica”.