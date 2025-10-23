Niente stipendio da settembre, scioperano gli operai della Manelli

"Nei cantieri si respira rabbia e disperazione"

PALERMO – Continuano i problemi per i lavoratori della Manelli che oggi hanno scioperato per tre ore nei cantieri palermitani in cui è impegnata l’azienda. Da settembre gli operai edili si trovano senza stipendio e senza certezza sulla prosecuzione dei lavori, che vanno a rilento.

Adesione totale

Allo sciopero l’adesione degli 80 lavoratori è stata totale: i lavori nelle tre infrastrutture pubbliche in corso di realizzazione del cantiere del collettore fognario Palermo sud est, della rete fognaria di Cruillas e della stazione Lazio del passante ferroviario, si sono fermati dalle 8 alle 11, per protestare contro il mancato pagamento delle retribuzioni di settembre. Un secondo turno di protesta nel pomeriggio, dalle 15 alle 18. Questa è la terza ondata di scioperi, da luglio a oggi.

Alcune squadre dei lavoratori della Palermo sud est hanno scioperato anche lunedì per 4 ore. Oggi tutti i lavoratori hanno incrociato insieme le braccia.

“Rabbia e disperazione”

“In tutti i cantieri si respira rabbia e disperazione – dicono i segretari di Fillea Cgil Palermo Cosimo Lo Sciuto, di Filca Cisl Palermo Trapani Salvatore De Luca e Feneal Uil Tirrenica Salvatore Puleo – I lavoratori sono costretti a fare i conti con i soldi che mancano nonostante, giorno dopo giorno, continuino a prestare con diligenza e professionalità la loro opera in favore dell’azienda. Intanto le preoccupazioni si fanno sempre più potenti, visto che si continua a rispondere con i ‘forse’ sui tempi di pagamento e si neghi ogni criticità o difficoltà aziendale nella gestione degli appalti”.