La provinciale 102 sembra "come se fosse stata bombardata"

NISCEMI (CALTANISSETTA) – Quello della viabilità da ripristinare, a Niscemi, è uno dei punti principali al centro dell’attenzione sia dell’amministrazione comunale sia della struttura che sta coordinando l’emergenza frana. Le poche arterie di collegamento ancora fruibili iniziano a risentire del peso consistente di un traffico tutto trasferito sulle uniche vie a disposizione.

Soprattutto la strada provinciale 102 Valle Pilieri-Ponte Gallo, che sta concentrando il traffico verso Caltagirone e l’area catanese, presenta avvallamenti e buche molto profonde. C’è già chi ha segnalato danni ad auto e mezzi.

Il sindaco Conti: “Sp 102 come bombardata”

“Al momento, la sp102 sembra quasi come se fosse stata bombardata – dice il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti – abbiamo già chiesto al Libero Consorzio di rifarla interamente così come la sp10 bis. Sappiamo bene che tipo di situazione c’è e la questione è all’attenzione del Coc”.

Le due arterie, usate per una viabilità alternativa in questa fase di emergenza, saranno sottoposte a interventi, come conferma Conti. Da giorni, è in atto un monitoraggio su un tratto a rischio della sp11, che collega con Gela e con la zona ragusana.

“Stiamo lavorando al recupero della sp35 che collega con la sp82, a sua volta collegata alla sp10, per fare un sistema di circonvallazione per consentire la circolazione dei nostri produttori verso Gela, Catania e Caltanissetta“, conclude Conti.

