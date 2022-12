No spumante e bastoni per selfie: tutti i divieti di Capodanno

L'ordinanza è stata firmata oggi dal commissario straordinario Federico Portoghese. Ecco cosa prevede.

CATANIA – Niente spumante né champagne, ma neppure i bastoni per i selfie e le fotocamere. Sono i divieti istituiti dal commissario straordinario del Comune di Catania Federico Portoghese in occasione delle serate che accompagneranno i catanesi al Capodanno 2023. Dalle 20 alle 6 del giorno successivo, nei giorni del 28, 29, 30 e 31 dicembre 2022, i nuovi divieti avranno vigore nel raggio di duecento metri da piazza Duomo e da piazza Università. È sotto all’Elefante, infatti, che avranno luogo i concerti del festival a ingresso libero “Curtigghiu“, prologo della festa per l’ultima notte dell’anno.

Secondo l’ordinanza del commissario, nei luoghi indicati non si potranno “introdurre oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti e pericolosi per la pubblica incolumità”. Ma non si potranno nemmeno portare valigie o zaini più alti di 30 centimetri, spray e liquidi urticanti e di qualsiasi tipo”. Poi stop a tutti gli strumenti che potrebbero essere usati per filmare o riprendere le serate: niente bastoni per i selfie, “strumentazione foto, audio e video professionale o semi professionale”. Con la precisazione, in particolare, per le videocamere GoPro, utilizzate di solito per le riprese in condizioni di mobilità o durante l’attività sportiva.

A questi si aggiunge poi il divieto di portare nelle piazze “mezzi contundenti, bottiglie e contenitori di vetro e alluminio”. Mentre si precisa che chi avesse con sé bottiglie di plastica se le vedrà private del tappo. Durante le serate sarà poi interdetto il “consumo di bevande alcoliche di qualsiasi tipo“. Compreso, puntualizza il commissario, “spumante e champagne”. Per il brindisi di fine anno, insomma, basterà l’acqua. Rigorosamente in bottiglie di plastica senza tappo.

Le multe previste vanno dai 25 ai 500 euro e i proventi saranno destinati al Comune di Catania. Il provvedimento del commissario, emesso oggi, si appaia perfettamente a un’ordinanza simile emessa, invece, alcuni giorni fa. Il 22 dicembre, infatti, Portoghese ha stabilito di vietare ai locali nel raggio di 200 metri da piazza Duomo “la vendita da asporto di bevande superalcoliche di gradazione superiore a 21 gradi” e “la somministrazione e la vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine, provvedendo alla mescita delle stesse in bicchieri monouso“.

Non sembra essere stata ancora emessa, invece, la più classica delle ordinanze che precedono il Capodanno: quella cioè, che vieta l’esplosione di fuochi artificiali su tutto il territorio comunale.